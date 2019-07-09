مشروع لبناني يحاول التغلب على مشاكل الازدحام عبر استئجار الدراجات الكهربائية

بيروت مدينة اعتدنا على زيارتها باستمرار في برنامج 4تك واعتدنا أيضاً على الانتظار كثيراً في زحمة شوارعها خلال تنقلنا في ساعات الذروة.

داليا حيدر عاشت هذه التجربة خلال زيارتها لإحدى الشركات اللبنانية التي تحاول التغلب على مشكلة الازدحام من خلال مشروع "لوب" ( Loop).

يتيح هذا المشروع استئجار الدراجات الكهربائية لأكبر قدر ممكن من الناس ومشاركتها فيما بينهم.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@