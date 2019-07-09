إكسترا التلفزيوني: فن الشارع في ساحة جامع الفنا في مراكش المغربية
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فن الشارع في ساحة جامع الفنا في مراكش المغربية

  • 9 يوليو/ تموز 2019

في حلقة خاصة من ساحة جامع الفنا في مدينة مراكش في المغرب، يتناول برنامج بي بي سي إكسترا فن الشارع بتعدد ألوانه الموسيقية والاستعراضية والفنية.

سيف الدين الرباعي وسارة بونوار من فريق البرنامج جالا على الفرق الفنية، لتسليط الضوء على أشكال فنية متنوعة. من الغناء إلى الرقص وتقديم العروض الفنية الارتجالية، وصولاً إلى الأطباق التي تميّز المطبخ المغربي.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

شاركونا الأخبار والقصص والتجارب.

لمشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج الرجاء زيارة هذا الرابط

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