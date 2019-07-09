تتعدد أسباب الشعور بالقرف والاشمئزاز من شخص إلى آخر، فكيف تتعامل معه؟ وما هو التفسير النفسي لهذا الشعور. فهلتساءلت يوماً ما لماذا تشعر بالاشمئزاز والقرف من أمر ما؟ وكيف يفسر علم النفس هذا الأمر؟

من بعض أنواع الأكل، والهوايات في جمع الزواحف وغيرها من الحيوانات "غير الأليفة"، وحتى بعض المهن، تستعرض حلقة بي بي سي إكسترا أمثلة متعددة تثير لدى البعض شعوراً بالاشمئزاز وأحياناً الغثيان.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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