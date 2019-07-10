"دنيانا": المسرح... أبو الفنون

إنها الحلقة الأولى للصيغة الجديدة لدنيانا حيث تقدمه نساء من مختلف الجنسيات العربية...

لسنوات طويلة وعلى مراحل مختلفة وضعت المدن العربية بصمتها على الخارطة الثقافية مشكلة هوية وإرث ثقافي كبير. إلا أن هذا الإرث الثقافي تأثر بفعل الحروب والصراعات التي ضربت المنطقة. فلم تعد الفنون من الضروريات وأصبح البحث عن الأمن والأمان من أولويات المواطن والدولة. في "دنيانا" هذا الأسبوع نتحدث عن "أبو الفنون". نناقش هذا الفن الذي شكل انعكاسا للواقع الذي تعيشه الدول العربية. عاش عصرا ذهبيا عكس مرحلة ذهبية كانت تمر بها المنطقة، ووقع في مأزق عندما ضربت الحروب المنطقة. ليترك سؤالا: أين هو المسرح العربي اليوم؟ في "دنيانا" نتوقف عند أهم المسارح في المنطقة العربية التي شكلت يوما ما ذاكرة ثقافية من الزمن الجميل واليوم تحولت إلى مجرد مخازن وخرائب وصروح مهملة كالبيكاديللي في بيروت والزوراء وأبو نواس في بغداد وغيرها من المسارح. في حلقة هذا الأسبوع إطلالة على هذا الفن أين كان وأين أصبح وما هي القضايا التي يطرحها.

في "دنيانا" هذا الأسبوع بثينة النصر من السعودية، ملاك سويد من سوريا، منال خضر من فلسطين، يسرا محمد من الكويت. وتنضم إليهن في النقاش إقبال نعيم مخرجة وممثلة مسرحية من العراق.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت بيروت على التلفزيون. وعلى الراديو يوم الجمعة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت بيروت.