إكسترا التلفزيوني: الاكتئاب مرض يتفشى لدى الشباب العربي

على قلقٍ كأنّ الريح تحت أقدام معظم الشباب العربي، التي تشير الدراسات إلى تفشي مرض الاكتئاب والقلق في أوساط أجيال عربية شابة. حلقة بي بي سي إكسترا تستعرض حالات القلق والاكتئاب، وتناقش بالأرقام أسباب ارتفاع مرض القلق الشديد بين صفوف طلاب الجامعات والأعمار الأقل سناً.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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