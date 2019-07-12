"بلا قيود" مع فاطمة البودي الكاتبة والناشرة المصرية

أكدت فاطمة البودي الكاتبة والناشرة المصرية، أهمية رأي النقاد الذين يتّسمون بالجدية والنزاهة في تقييم أي رواية، إضافة الى عدد القراء. وترى فاطمة أنّ الجوائز التي تُمنح للروايات قد ترفع أحيانا من شأن رواية ليست لها قيمة ولا تستحق الجائزة أو الضجة التي تثار حولها حسب رأيها. وأوضحت فاطمة أنّ منح الجوائز في كثير من الحالات يقوم على أساس المجاملة، إلا أنها لم تسمي رواية بعينها. وتعتبر فاطمة أن الجوائز ذات القيمة المالية المبالغ فيها نوعا من الإفساد على حد وصفها.

يبث برنامج "بلا قيود" الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي