"المشهد" مع وفاء بني مصطفى

خاضت المرأة الأردنية مخاضاً عسيراً في طريقها للمشاركة في الحياة السياسية. ولم تدخل إلى البرلمان حتى عام 2003 بعد إقرار قانون "الكوتا" النسائية. بعد هذا التاريخ استمرّت المطالبة بتوسيع مشاركة المرأة في المجلس، ونجحت بتعديل القانون أكثر من مرة لزيادة مقاعد النساء.

عام 2010 ساهم التعديل في قانون الكوتا النسائية بوصول النائبة الأردنية وفاء بني مصطفى إلى المجلس، كانت أول امرأة تمثّل محافظة جرش وعشائرها، وأصغر النواب سنًّا في البرلمان.

في انتخابات 2013 فازت وفاء بني مصطفى مرة جديدة، لكن من خارج الكوتا النسائية. هذا التحوّل في مشاركة المرأة في البرلمان لم يلغ نهائياً التعاطي معها بعقلية ذكورية داخل المجلس، وهذا ما تظهره مقاطع فيديو يتم تسريبها من وقت لآخر من الجلسات.

تستعيد وفاء بني مصطفى رحلتها من الترشّح إلى الفوز ودخول البرلمان، وما واجهته من مواقف خلال الحملة وبعد حصولها على المقعد النيابي. تروي قصصًا من عملها مع نوّاب آخرين، لتعديل قانون العقوبات المتعلق ب "جريمة الشرف"، ومشاهد من جولاتها كنائبة في البلاد العربية، كمشاهدتها نائبة تونسية في حزب النهضة "الإسلامي"، تدعم حقوق النساء العاملات في الجنس، أو زيارتها للعاصمة طرابلس في ليبيا أثناء وقوع معارك عسكرية عنيفة.

وفاء بني مصطفى، نائبة في مجلس النواب الأردني.

في "المشهد" مع جيزال خوري

الإثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش