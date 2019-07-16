"دنيانا": الأغاني الإباحية

هذه هي الحلقة الثانية لدنيانا بحلته الجديدة مع نساء من جنسيات مختلفة من العالم العربي....

من زمن العوالم الى الطقطوقات، أغاني اشتهرت في مرحلة العشرينيات والثلاثينيات ووصفت بالجريئة والخلاعية ومنهم من صنفها بالإباحية. ماذا نعني بالإباحية في الفن خصوصا في هذه الحقبة التي وصفت بالزمن الجميل وناقشت كل المشاكل الاجتماعية التي اعتبرت تابو أو محرمة، من قضايا التحرش، الزواج المبكر، الإجهاض، الغزل الصريح وصولا الى العلاقات الجنسية والأحاسيس الجسمانية...

كل هذه المواضيع طرحت خلال حلقة كاملة ضمن برنامج "دنيانا" لهذا الأسبوع، مع أمثلة حية من بلدان لا نعرف عنها الكثير، من الخليج الى المغرب العربي.

شارك في "دنيانا" هذا الأسبوع بثينة النصر من السعودية، منال خضر من فلسطين، غيداء الرشيدي من اليمن وصبحية نجار من لبنان. وتنضم إليهن في النقاش سلوى جردات موسيقية ومغنية من فلسطين.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت بيروت على التلفزيون. وعلى الراديو يوم الجمعة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت غرينيتش والواحدة والنصف ظهرا بتوقيت بيروت.