سينما بديلة تواصل رحلة استكشاف البيئة الثقافية والاجتماعية التي ساهمت في تشكيل وجدان صناع الأفلام والفنانين المغاربة.

يتوقف رضا الماوي هذا الأسبوع في المدينة الأكبر في المغرب والمركز الاقتصادي للبلاد الدار البيضاء ويستعين بأبناء المدينة ليساعدونه على اكتشافها.

الممثل المغربي مالك أخميس، المعروف بأدواره المُركَّبة، يصطحبنا في حي درب السلطان الذي نشأ فيه.

نعرض فيلم 'ستة إثنا عشر' للمخرج أحمد البوعناني الي يتتبع - بشاعرية مرهفة - إيقاع الدار البيضاء بين الفجر ومنتصف النهار.

كما نعرض فيلم 'إنتروبيا' أو الانحدار للمخرج ياسين ماركو ماروكو والذي يصور الفصول الأخيرة من علاقة ازدادت توتراً على مر السنين.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

للتواصل معنا أو لتقديم أفلامكم اكتبوا لنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أو عن طريق البريد الإلكتروني alternative.cinema.arabic@bbc.co.uk