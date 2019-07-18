"أشياء بسيطة تعطيك السعادة" يقول ضيفنا مغني الراب رؤوف الجزائري
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"أشياء بسيطة تعطيك السعادة" يقول ضيفنا مغني الراب رؤوف الجزائري

  • 18 يوليو/ تموز 2019

مغني الراب الشاب والناشط رؤوف الجزائري ولد في عام 1990 وبدأ تأليف أغاني الراب في المدرسة في الجزائر عندما كان في الثانية عشرة من العمر

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