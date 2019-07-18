مغني الراب الشاب والناشط رؤوف الجزائري ولد في عام 1990 وبدأ تأليف أغاني الراب في المدرسة في الجزائر عندما كان في الثانية عشرة من العمر
"أشياء بسيطة تعطيك السعادة" يقول ضيفنا مغني الراب رؤوف الجزائري
- 18 يوليو/ تموز 2019
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