تسويف إنجاز الأعمال: هل يمكن أن يكون لا إرادياً؟

"لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد" هي مقولة نستعيرها عند نصح الآخرين بالمسارعة في إنجاز الأعمال. فهل نطبقها على أنفسنا؟ ولماذا يخفق بعضنا في ذلك؟

بحسب دراسة ألمانية حديثة فإن السبب يرتبط بأحد الجينات الذي يدفع حامله إلى سلوك التسويف المتكرر.

تأجيل الأعمال قد يكون مريحاً في لحظتها ومخففاً عن أعباء ذلك اليوم، لكنه قد يتسبب بتراكم مجهد للأعمال أو خسارة لفرص ثمينة.

روان صحفية أردنية شابة وأم تقول إنها تعاني من التسويف الذي تسبب لها بخسارة فرص مهمة تحدثت عن تجربتها إلى بسمة كراشة.

ولكن عملياً من هو الشخص المسوف؟ بسمة كراشة سألت أيضاً الطبيب النفسي واختصاصي علم الدماغ السلوكي في لبنان الدكتور أنطوان سعد.