"بلا قيود" مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان
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البرهان: الرئيس البشير لن يُسلم لمحكمة العدل الدولية

  • 19 يوليو/ تموز 2019

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن إن ما يصرح به من قبل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن اجتثاث النظام السابق ليس المقصود به الإقصاء نهائياً أو القطع من الجذور، وإنما المقصود اقتلاع الفساد والمفسدين فقط من كل فئات المجتمع السوداني سوى أكانوا من الحزب الحاكم السابق أو أي فئة أخرى. وأضاف أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير لن يُسلم إلى محكمة العدل الدولية وأن السلطات العدلية السودانية لديها القدرة والاستقلالية لمحاسبة كل شخص داخل السودان.

ستبث هذه الحلقة من "بلا قيود" يوم الغد السبت الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش وسيعاد بثها خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي