"بلا قيود" مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن إن ما يصرح به من قبل المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عن اجتثاث النظام السابق ليس المقصود به الإقصاء نهائياً أو القطع من الجذور، وإنما المقصود اقتلاع الفساد والمفسدين فقط من كل فئات المجتمع السوداني سوى أكانوا من الحزب الحاكم السابق أو أي فئة أخرى. وأضاف أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير لن يُسلم إلى محكمة العدل الدولية وأن السلطات العدلية السودانية لديها القدرة والاستقلالية لمحاسبة كل شخص داخل السودان.

ستبث هذه الحلقة من "بلا قيود" يوم الغد السبت الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش وسيعاد بثها خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي