ورش عمل سعودية لتأهيل الطلاب للعمل في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

في المملكة العربية السعودية تتبنى شركة "BAE SYSTEMS" البريطانية للصناعات الدفاعية والعسكرية برنامجاً في مدارس الشرق الأوسط لتدعيم قدرات الطلاب في علوم "STEM" وهي العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.

وتعتمد الشركة على تقديم ورش عمل في المدارس توضح الجانب العملي في هذه العلوم وتأهيل الطلاب لتقبل العمل في تلك المجالات والتفوق فيها في المستقبل.

محمد طه حضر إحدى ورش العمل هذه في مدارس الملك فيصل بالرياض.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب محمد طه على تويتر: BBCTaha@