تقنيات ذكاء اصطناعي للتنبؤ بحدوث الكوارث الطبيعية وتجنبها

شهد العام الماضي ارتفاعاً في الظروف المناخية القاسية حول العالم بعضها ارتبط بالهطول المطري الكثيف والفيضانات وبعضها بازدياد الجفاف واندلاع الحرائق.

ويعمل باحثون في إسبانيا على تطوير خوارزميات وتقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بتغيرات الطقس قبل وقت كافٍ لتجنب حدوث الفيضانات أو أي خطر محتمل.

داليا حيدر زارت جامعة "Politècnica" في برشلونة لتطلعنا على هذا النظام.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@