لا تزال 'سينما بديلة' تجول ربوع المغرب في رحلة لاستكشاف الثقافة والمجتمع هناك، في محاولة للتعرف على العوامل التي تشكل وجدان صناع الأفلام المغاربة.

في هذه الحلقة يستكشف رضا الماوي مدينة الدار البيضاء بعيون المخرج المغربي هشام العسري الذي صنع لنفسه في وقت وجيز اسما بارزا من خلال أفلام تتناول قضايا مغربية شائكة بلغة سينمائية متفردة. نعرض له الفيلم التجريبي 'أندرويد' عن قصور الإنسان أمام الآليات التي تحكمه.

نعرض أيضا فيلم 'مول الكلب' للمخرج كمال لزرق عن شاب يبحث عن كلبه الضائع فيكتشف عالماً خفياً في مدينة الدار البيضاء لم يكن حتى ليشك في وجوده.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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