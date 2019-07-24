استضاف برنامج إكسترا مصممة الجرافيكس المصرية غادة والي التي اختارتها مجلة فوربس عام 2017 ضمن قائمة أفضل 30 مصمماً شاباً في أوروبا. تحدثت غادة عن عشقها للتراث المصري والعربي وسعيها إلى تجديده من خلال أعمالها التي تضمنت إعادة تصميم أغلفة من روايات الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ. كما استعرضت خلال الحلقة رؤيتها لتغيير العالم عبر الأعمال الفنية، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع أخرى.
ضيفة إكسترا هي مصممة الجرافيكس غادة والي
- 24 يوليو/ تموز 2019
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