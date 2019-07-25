لماذا اعترضت مطرانية مارونية على أغاني "مشروع ليلى"؟

برز جدل في لبنان حول أغانٍ لفرقة "مشروع ليلى" بسبب اعتبار مسيحيين متطرفين بأن كلماتها تمس بمقدسات دينية، وبلغ الأمر إلى تهديدات صريحة بهدر الدماء. بالمقابل استغربت الفرقة من احتجاج البعض على هذه الأغاني التي صدرت عام 2015.

مطرانية مدينة جبيل المارونية دعت لعدم السماح للفرقة من دخول المدينة لإقامة حفل لها، فيما استدعت النيابة عضوين من الفرقة بعد شكوى واتهام بإهانة المقدسات والمس بالأديان وإثارة النعرات الطائفية.

لكن منظمي مهرجان "بيبلوس" الذي من المزمع أن تشارك فيه الفرقة توصلوا إلى تسوية مع الكنيسة المارونية تقضي بإقامة الحفل في موعده في 9 آب/أغسطس، على أن تعتذر الفرقة إلى من "إساءات إلى مشاعرهم الدينية".

من بين المعترضين على إقامة الحفل الأب عبدو أبو كسم رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام. بسمة كراشة تحدثت إليه وسألته عن الإجراء الذي اتخذه.

لكن ماذا عن الفنانين الآخرين الذين تناولوا الدين في أغانيهم؟ كيف ينظرون هذا الجدل الأخير من زاويتهم؟ بسمة كراشة تحدثت أيضاً إلى المغني والمؤلف الفلسطيني جوان الصفدي وسألته عن رأيه في الجدل حول مشاركة "مشروع ليلى" بمهرجانات "بيبلوس".