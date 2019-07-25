الناقد التشكيلي سمير غريب: التطرف الديني سبب تأخر الفن التشكيلي في المنطقة العربية
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الناقد التشكيلي سمير غريب: التطرف الديني سبب تأخر الفن التشكيلي في المنطقة العربية

  • 25 يوليو/ تموز 2019

استضاف برنامج بي بي سي إكسترا الكاتب المصري والناقد التشكيلي سمير غريب والذي سبق له أن شغل العديد من المناصب منها مدير دار الكتب المصرية ومدير الآكاديمية المصرية في روما. تحدث غريب عن اتجاهه في البداية من الصحافة إلى النقد التشكيلي وعما إذا كان هناك تعارض بين الحريات الفنية واحترام الأديان، كما تحدث عن أهمية تخليد اللقطة في الأعمال الأدبية والفنية، بالإضافة إلى عدة موضوعات أخرى.

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