استضاف برنامج بي بي سي إكسترا الكاتب المصري والناقد التشكيلي سمير غريب والذي سبق له أن شغل العديد من المناصب منها مدير دار الكتب المصرية ومدير الآكاديمية المصرية في روما. تحدث غريب عن اتجاهه في البداية من الصحافة إلى النقد التشكيلي وعما إذا كان هناك تعارض بين الحريات الفنية واحترام الأديان، كما تحدث عن أهمية تخليد اللقطة في الأعمال الأدبية والفنية، بالإضافة إلى عدة موضوعات أخرى.
الناقد التشكيلي سمير غريب: التطرف الديني سبب تأخر الفن التشكيلي في المنطقة العربية
- 25 يوليو/ تموز 2019
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