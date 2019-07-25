إكسترا التلفزيوني: بطالة الشباب في الدول العربية

لماذا نسبة البطالة مرتفعة بين الشباب العربي؟ وما هي الأسباب وراء بطالة نحو ثلث القوة العاملة المفترضة؟ هل الحكومات هي السبب؟ أم أن هناك جانباً من المسؤولية يقع على عاتق الشباب؟

تستمر معدلات البطالة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في التعاظم منذ تسعينات القرن الماضي، لتبلغ أقصاها في السنوات الأخيرة عند مستوى ٢٨٪ في الشرق الأوسط، و٣٠٪ في شمال افريقيا.

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.

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