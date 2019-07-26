"بلا قيود" مع الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني

قال الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي السوداني، إن ما جاء في الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى كان محل حوار، ويمثل الموقف الصحيح بالنظر إلى مواقف قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني. وأشار المهدي إلى وجود أطراف تحفظت على الاتفاق لأنها لم تشارك فيه، وأطراف أخرى لا تريد اتفاقا، وتراهن على التوتر حسب وصفه. ويرى المهدي أنّ ما ورد في الاتفاق يعبر عن تطلعات الشعب السوداني لعدم وجود وسيلة يمكن من خلالها تحقيق كل ما يصبو إليه.

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