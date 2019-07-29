'سينما بديلة' تواصل رحلتها الاستكشافية في المغرب للتعرف على البيئة الاجتماعية والثقافية التي احتضنت المواهب السينمائية المتنوعة التي قدمت أعمالا متميزة خلال السنوات الأخيرة.

يلتقي رضا الماوي في مدينة الدار البيضاء بالمنتجة رشيدة السعدي وناقش معها وضعية الإنتاج في المغرب وإسهاماتها في إنتاج عدد من أهم الأفلام المغربية مثل 'مباركة' و'الوتر الخامس' و'جوقة العميان'.

نعرض فيلم 'خط الشتا'، أحد أوائل أعمال المخرج المعروف فوزي بن سعيدي. نتعرف على وجهتي نظر مختلفتين عن السرد السينمائي من خلال لقاءات أجريناها مع فوزي بن سعيدي ومريم بن مبارك، مخرجة فيلم 'صوفيا' الذي عرض في مهرجان كان السينمائي عام 2018.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

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