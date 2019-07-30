بي بي سي اكسترا : هل تساعد التطبيقات في التغلب على شعور الفقد؟

وافق موقع فيسبوك مؤخرا على دفع أكبر غرامة مالية في تاريخ الشركات الأمريكية تصل إلى خمسة 5 مليارات دولار لتسوية قضية حول انتهاك خصوصية المستخدمين

سهل التطور التكنولوجي من مهمة التواصل مع الآخرين حتى لو كانوا بعيدين , وتعددت التطبيقات التي تعيننا على ذلك لكننا حين نلجأ إليها قد نكون قد تنازلنا عن جزء من خصوصيتنا.

هذه القضية جددت مخاوف الكثيرين بشأن تغذية التطبيقات البرمجية بمعلومات عنا، كتطبيق ريبليكا ((Replica أي النسخة، والذي يمكنه ان يعيد اي شخصية من خلال الدردشة وجمع المعلومات الى قيد الحياة , بسنت اكرم خاضت تجربة " ريبليكا" واعدت التقرير التالي