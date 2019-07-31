ضيف إكسترا هو المهندس والخطيب محمد القحطاني

استضاف برنامج إكسترا المهندس السعودي محمد القحطاني الفائز بمسابقة "توستماسترز" الدولية للخطابة والذي تحدث عن تحوله من طفل خجول لديه صعوبات في الكلام إلى خطيب مفوه وكيف ساعده دعم الأسرة على تجاوز مشكلته. كما استعرض القحطاني قصته مع الأداء المسرحي الكوميدي الذي لجأ لمواجهة سخرية الآخرين على أسلوبه في الكلام، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.