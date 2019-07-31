"دنيانا": مشروع ليلى لم يكتمل

"تدخل رجال الدين في الأعمال الفنية والحريات العامة" هو عنوان حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع.

انطلاقا مما حصل في لبنان بعد إلغاء حفل #مشروع_ليلى و"إجبار" مهرجانات بيبلوس المنظمة للمهرجان على وقفه منعا "لإراقة " الدماء،

وهذا القرار أتى نزولا عند طلب الكنيسة الكاثوليكية. حفلة #مشروع_ليلى ألغيت بعد ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، رافقها تهديد للفرقة بالقتل.

قضية الحريات العامة لم تشمل لبنان فقط لا بل أغلبية الدول العربية بما فيها دول الخليج العربي وذلك من خلال أمثلة حية حصلت مع المشاركات في البرنامج.

في "دنيانا" هذا الأسبوع منال خضر من فلسطين، يسرا محمد من الكويت وصبحية نجار من لبنان، وبمشاركة المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية هبة مرايف من مصر ورئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم من لبنان.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.