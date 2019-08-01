حملة واسعة تشهدها مدينة حلب السورية لإغلاق محلات الوجبات السريعة في المناطق السكنية الراقية.

هذه الحملة ينفذها مجلس مدينة حلب استناداً إلى قرار حكومي الهدف منه الحد من الإزعاج في الأحياء السكنية.

أكثر من 130 محلاً لبيع المأكولات السريعة في مناطق السكن الأول كالفرقان والموغامبو تم إغلاقها رسمياً.

أثار القرار استياء أصحاب هذه المحلات، ورغم أن البعض منهم حاول التكيف معه إلا أن المثير من العاملين فيها مازالوا عاطلين عن العمل.

فما السبب وراء إصدار هذا القرار يا ترى؟ وهل يخدم رغبة سكان المناطق التي شملها؟ مراسلة بي بي سي إكسترا في حلب نغم قدسية تحاول الإجابة تقريرها.