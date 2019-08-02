"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

طالب طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني المجلس العسكري الانتقالي إلى تسليم السلطة لقوى مدنية نزولا عند رغبة الشارع السوداني حسب قوله. ويدعو طارق إلى تمثيل محدود للقوات المسلحة في مجلس السيادة في المرحلة الانتقالية، ويرفض تمثيل المجلس العسكري الانتقالي بخمسة اعضاء كما جاء في الاتفاق السياسي. ويرى طارق أن المجلس العسكري الانتقالي هو "نفس اللجنة الأمنية التي شكلها النظام المندحر ويشار اليه بالاتهام في جريمة فض الاعتصام" حسب وصفه.

يبث برنامج "بلا قيود" الأحد الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش ويعاد بثه خلال الأسبوع. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج السابقة على الرابط التالي