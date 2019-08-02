ضيفة إكسترا هي الممثلة دنيا ماهر

استضاف برنامج إكسترا الممثلة المصرية دنيا ماهر التي عرفت بالأدوار المركبة في الدراما مثل مسلسلي "سجن النسا" و"واحة الغروب". تحدثت دنيا عن سبب اهتمامها بهذا النوع من الأدوار وكيف تتقمصها، وأوضحت رؤيتها للحدود التي ينبغي أن تتقيد بها الأعمال الفنية، كما استعرضت روايتها المصورة "في شقة باب اللوق"، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.