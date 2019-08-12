باتت للطائرات دون طيار أو الدرون استخدامات في مجالات كثيرة على الرغم من القيود المفروضة عليها بسبب سوء استخدامها من قبل البعض ما أثر على حركة الطائرات التجارية في مطارات دولية منها هنا في بريطانيا.

يطور باحثون في سويسرا طائرات درون قابلة على تغيير شكلها أثناء الطيران.

هذا يسمح للطائرات الدخول إلى أماكن صغيرة عبر فتحات ضيقة يصعب على البشر الدخول إليها.

صور نسيم رمضان هذا التقرير داخل قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة زيورخ.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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