طائرات درون قابلة لتغيير شكلها أثناء الطيران
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طائرات درون قابلة على تغيير شكلها أثناء الطيران

  • 12 أغسطس/ آب 2019

باتت للطائرات دون طيار أو الدرون استخدامات في مجالات كثيرة على الرغم من القيود المفروضة عليها بسبب سوء استخدامها من قبل البعض ما أثر على حركة الطائرات التجارية في مطارات دولية منها هنا في بريطانيا.

يطور باحثون في سويسرا طائرات درون قابلة على تغيير شكلها أثناء الطيران.

هذا يسمح للطائرات الدخول إلى أماكن صغيرة عبر فتحات ضيقة يصعب على البشر الدخول إليها.

صور نسيم رمضان هذا التقرير داخل قاعدة عسكرية بالقرب من مدينة زيورخ.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@

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