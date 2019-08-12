شركة لبنانية ناشئة تواجه أزمة النفايات عبر إعادة تدويرها

Compost Baladi شركة لبنانية ناشئة بدأت بتطبيق حلول لمواجهة أزمة النفايات وإعادة التدوير عبر فصل النفايات العضوية ضمن حاويات خاصة لتجميع النفايات وحفظها في ظروف حرارة ورطوبة معينة قبل إعادة تدويرها.

داليا حيدر تزور العاصمة بيروت وتتحدث مع أحد الشباب القائمين على هذه الشركة عن التقنيات التي يطبقونها و التحديات التي تواجههم.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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