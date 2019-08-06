"دنيانا": مهن سافرت مع الزمن.

البيطار، الكندري، الكشاش السقا، المعوز...هل تعرفون هذه المهن الشعبية؟

هي مهن شكلت موروثا ثقافيا وهوية للعديد من الدول العربية وأهميتها تكمن في الحِرَف التقليدية التي اندثرت أو في طريقها للاندثار.

"المهن الشعبية " هو عنوان حلقة "دنيانا" لهذا الأسبوع، مهن اندثرت لأسباب وعوامل عدة من بينها التقدم التكنولوجي، الحروب والنزاعات، منافسة السوق وغيرها من الأسباب.

كاميرا "دنيانا" سافرت مع الزمن القديم والحديث برحلات الى فلسطين، سوريا، لبنان، اليمن، والخليج العربي ان من خلال عدسة الكاميرا أو من خلال مشاهدات المشاركات في البرنامج.

في "دنيانا" هذا الأسبوع منال خضر من فلسطين، يسرا محمد من الكويت وملاك سويد من سوريا غيداء الرشيدي من اليمن.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.