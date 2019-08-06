رحلة 'سينما بديلة' في ربوع المغرب تتوقف هذا الأسبوع في مدينة ورزازات في جنوب البلاد التي تحتضن أكبر استوديو تصوير مفتوح العالم. يزور رضا

الماوي مواقع تصوير أفلام عالمية مثل Kingdom of Heaven و Gladiator ويحاول معرفة كيف غيرت صناعة السينما حياة سكان المنطقة ويلتقي بأحد أقدم العاملين هناك، ناصر أوجري، الذي شارك في فيلم لورانس العرب عام 1962. نعرض في هذه الحلقة فيلم 'المنابع الأربعة' لأحمد البوعناني أحد أهم السينمائيين المغاربة والذي تجاهلته السلطات المغربية فنياً لعقود ويعاد اكتشافه حاليا.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

للتواصل معنا أو لتقديم أفلامكم اكتبوا لنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أو عن طريق البريد الإلكتروني alternative.cinema.arabic@bbc.co.uk