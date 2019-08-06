رحلة سينما بديلة تصل إلى آخر محطاتها في المغرب في منطقة 'زاكورة' في جنوب البلاد. وسط واحة في الصحراء، يحاور رضا الماوي عزيز أخويضر أحد مؤسسي 'المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء' ويستمع إلى عزف فرقة 'آيت فراجي' لفن 'الكناوة' الذي يستمد جذوره من وسط أفريقيا.

نعرض فيلم 'حوت الصحرا' للمخرج المغربي علاء الدين الجم.

بذلك تصل رحلة سينما بديلة في المغرب إلى نهايتها حيث تعرف وإياكم رضا الماوي على البيئة الاجتماعية والثقافية التي أخرجت مواهب سينمائية مغربية قدمت أعمالا متميزة خلال السنوات الأخيرة.

يتوجه برنامج سينما بديلة بالشكر لكل من ساهم في إنجاز هذه الحلقات الخاصة من المغرب.

فريق عمل سينما بديلة:

رضا الماوي، منى ديلي، صلاح أبو عون، عبلة قندلفت.

'سينما بديلة' يتعاون مع مهرجانات حول العالم لتقديم أفلام دولية مستقلة – روائية ووثائقية وتجريبية- تتماشى في موضوعاتها أو أسلوبها مع أعمال من العالم العربي.

يمكن مشاهدة حلقة هذا الأسبوع كاملة على موقعنا www.bbcarabic.com . مقابلات البرنامج موجودة على موقع YouTube (سينما بديلة)

للتواصل معنا أو لتقديم أفلامكم اكتبوا لنا عبر صفحة البرنامج على فيسبوك أو عن طريق البريد الإلكتروني alternative.cinema.arabic@bbc.co.uk