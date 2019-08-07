ضيف إكسترا هو الكاتب الروائي المصري أحمد المهدي

استضاف برنامج إكسترا الكاتب الروائي المصري أحمد المهدي الذي تتركز أعماله في مجالي الخيال العلمي والفنتازيا. لأحمد أربع روايات منها "ملاذ" و"الشتاء الأسود"، كما ترجم عدداً من الروايات الأخرى. في حواره مع إكسترا تحدث أحمد عن أسلوبه في تقديم الأدب للناشئين ومنهله الفكري عند تأليف الروايات، كما استعرض أدب روايات الرعب وأبرزها رواده وكذلك أدب الفتنازيا وأبرز الجوائز المرتبطة به، بالإضافة إلى الحوار في موضوعات أخرى.