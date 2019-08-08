وزير الحج السعودي: الإيرانيون "على مستوى عالٍ من المسؤولية" والقطريون "منعوا حجاجهم من التسجيل"

في لقاء خاص لبي بي سي إكسترا قال وزير الحج السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، إن عدد الحجاج القادمين إلى المشاعر المقدسة من خارج المملكة العربية السعودية فاق المليون و800 ألف حاج بزيادة نحو 100 ألف حاج عن العام الماضي. كما أضاف بأن عدد الحجاج من داخل المملكة بلغ 400 ألف حاج بالإضافة إلى 350 ألف شخص توجهوا إلى مكة المكرمة للعمل على تقديم خدمات لكل هذه الأعداد.

وأوضح بنتن بأن الاستعدادت الإلكترونية هذا العام سهلت على جميع طالبي تأشيرات الحج تقديم طلباتهم عبر موقع إلكتروني مخصص دون اضطرار أي منهم لمراجعة مقرات البعثات الدبلوماسية السعودية.

وبشأن الحجاج الإيرانيين والقطريين، الذين تشهد السعودية خلافات مع بلديهم، أفاد الوزير السعودي بأن حكومة بلاده سهلت قدومهم لأداء مناسك الحج وقال بأن الحجاج الإيرانيين كانوا"على مستوى عالٍ من المسؤولية" وإن السلطات القطرية "حجبت المواقع الإلكترونية المعنية بتسجيل الحجاج" وبذلك، بحسب الوزير، "منعت حجاجها من تأدية مناسك الحج".

استمعوا إلى المقابلة الخاصة الكاملة التي أجراها الصحفي عبدالواحد الحميد مع وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن.