متى تصبح الاجتماعات مملة؟

أياً كانت الوظيفة أصبحت الاجتماعات واحدة من أركان يوم العمل، تتباين في مدتها ومواضيعها، وكلما استمرت لوقت أطول أصبح التركيز ـصعب، بل إن البعض لا يمكنه مقاومة النوم في أحيان كثيرة.

هذه الظاهرة يواجهها حتى كبار المسؤولين، فنائبا الرئيس الأمريكي السابقان، جو بايدن وديك تشيني، من أشهر من شوهدوا نائمين في الاجتماعات.

ومؤخرا وجهت انتقادات لوزير التجارة الأمريكي ويلبور روس بسبب نومه في أحد الاجتماعات ما اضطر فريقه في الوزارة لتعديل مدد بعض الاجتماعات.

ويبقى التحدي أمام كل من يقود اجتماعاً هو: كيف يمكن أن أحافظ على تركيز المجتمعين دون أن يغلبهم الملل أو حتى النوم؟

بلال براهمية مراسل بي بي سي إكسترا في الجزائر تحدث إلى ياسين بيازة وهو صاحب شركة تدريب وسأله عن تحضيره قبل الدخول في اجتماع مع عمال الشركة.