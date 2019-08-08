"المشهد" مع عبد الرحمن السقاف

في أواخر الستينيات وبعد تحرير اليمن من الاحتلال البريطاني، قامت تجربة اشتراكية في جنوب اليمن، صنعتها أحزاب يسارية اشتراكية متأثرة بالنهج "الماركسي" السوفياتي أو "الماوي" الصيني. اصطدمت هذه التجربة بالقبلية وبالصراع بين التيارات اليسارية، أو بين قيادات الحزب الواحد على السلطة.

انتهت التجربة الاشتراكية التي عُرفت باسم "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" عام 1990 بعد تحقيق الوحدة مع شمال اليمن تحت رئاسة علي عبدالله الصالح. بعد أقل من ثلاث سنوات، فشلت تجربة الوحدة أيضاً بسبب الصراع على الحكم بين الشمال والجنوب فقامت حرب أهلية جديدة، سبقتها عمليات اغتيال في صفوف القيادات الجنوبية.

حسم علي عبدالله الصالح الصراع العسكري مع الجنوب لصالحه عام 1994 وعاد الجنوبيون للمطالبة بالانفصال وحق تقرير المصير.

من التجربة الاشتراكية في الجنوب إلى سقوط نظام علي عبدالله الصالح عام 2011 واندلاع الحرب الأخيرة عام 2015، يشارك عبدالله السقاف، أمين الحزب الاشتراكي في اليمن، برنامج "المشهد" ما شهد عليه من أحداث، ويستعيد حقبة الصراع الداخلي بين قيادات الأحزاب الجنوبية وبين أعضاء الحزب الواحد.