"بلا قيود" مع محمد الحسن لبّات الوسيط الأفريقي في السودان

أكد البروفيسور محمد الحسن لبات الوسيط الافريقي في السودان أن الوثيقة الدستورية التي وقعت بالأحرف الأولى في الخرطوم شملت الأطروحات الأساسية المتعلقة بالسلام. وأوضح لبّات أن قضية السلام كانت أول ما نص عليه البيان السياسي في برنامج المرحلة الانتقالية. وأضاف لبّات أن الجبهة الثورية ظلت تقول إنها جزء من الحرية والتغيير، وأن لقاءه بها في اديس ابابا الشهر الماضي كان أيضا على ذلك الأساس .وقال لبّات إنّ الحرية والتغيير اعتبرت أنّ من ذهبوا إلى اديس ابابا لم يكونوا مفوضين من قبلها، وأنّ ما توصلوا اليه لا يلزمها.

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