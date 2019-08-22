طريقة بيئية لإعادة تدوير المياه لاستخدامها مجدداً في زراعة النباتات

تواصل داليا حيدر زيارتها للبنان حيث تستخدم بعض العائلات حاضنات زراعية اصطناعية لزراعة أنواع من الخضروات والأعشاب والنباتات العطرية داخل منازلهم.

قابلت داليا مؤسس مشروع Life Lab في بيروت لتطلعنا على كيفية زراعة هذه النباتات والاعتناء بها وتغذيتها عبر نظام ري مصغّر.

كما تعرفنا على كيفية إعادة تدوير المياه للحصول على الخس والجرجير وغيرها من المزروعات عبر قطافها من الحاضنات مباشرة في أي وقت وعلى مدار العام.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب داليا حيدر على تويتر: daliahaidarBBC@