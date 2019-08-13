ما الذي يمكن أن يشجع الموظف على العمل أثناء العطل الرسمية؟

قضى كثيرون عطلة عيد الأضحى بعيداً عن العمل، فيما اضطر آخرون إلى حضور أعمالهم. إجازات الأعياد قد تكون طويلة في بعض الدول، كحال الأردن الذي قررت حكومته التعطيل خمسة أيام بمناسبة عيد الأضحى، وهو ما أثار استياء عدد من أصحاب الشركات.

المعترضون وجهوا رسالة إلى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز مطالبين بتخفيض عدد الأيام إلى ثلاثة، ومعتبرين أن العطلة الممنوحة تكبدهم خسائر كبيرة نظير دفع أجور مضاعفة للموظفين الذين يعملون خلال الإجازة، بالإضافة إلى إيقاف المعاملات الرسمية والمالية في هذه الأيام.

لكن طلب تقليص أيام العطلة قوبل بالاستهزاء والتندر من قبل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا هذه العطلة مناسبة ينبغي استثمارها لقضاء وقت مريح بعيداً عن العمل. فلماذا يريد أصحاب العمل حرمان موظفيهم من فرصة استراحة؟

الصحفي من الأردن محمد عدنان تحدث مع زكريا الفقيه وهو صاحب شركة ألبان وسأله أولاً عن عدد العاملين في شركته وعن عدد ساعات عملهم.

محمد عدنان تحدث أيضاً مع دينا الرفاعى وهي موظفة في شركة لتقنية المعلومات تفضل العمل بدل أخذ الإجازة وسألها عن سبب تفضيلها هذا.