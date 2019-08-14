"دنيانا": معركة مفتوحة مع العمر

تجاعيد، شيب، ترهل....

عوارض تنتاب النساء والرجال عند التقدم في العمر، تغييرات جسدية لا بد منها تدق باب الجميع، ولكن هل يمكن محاربتها أو تجاهلها؟

هي خليط من المخاوف تتفاوت بين الرهبة، الهلع، والقلق من فكرة فقدان ما نملك من جمال، وشباب، وحيوية....خصوصا لدى النساء.

هواجس نفسية واجتماعية لا تعد ولا تحصى تطرق باب كل رجل وكل امرأة من دون استئذان، هي معركة مفتو لمحاربة الشيخوخة، إما غالبا أو مغلوبا.

مشاركات دنيانا لهذا الأسبوع يطرحن قضية التقدم في العمر وكل ما تحمل من هواجس اجتماعية ونفسية، ويشاركن تجاربهن العمرية مع.

في "دنيانا" هذا الأسبوع بثينة نصر من السعودية، يسرا محمد من الكويت وغيداء الرشيدي من اليمن وبمشاركة الممثل السوري والأستاذ الجامعي جمال سليمان.

"دنيانا" الأربعاء الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينيتش.