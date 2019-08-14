استضاف برنامج إكسترا الفنان اللبناني جهاد الأطرش الذي اشتهر بالأداء الصوتي لشخصية "جريندايزر" الكرتونية. تحدث الأطرش أثناء اللقاء عن أدواره الإذاعية والكرتونية التي قدمها وعن حبه للشعر وتأثير عائلته الفنية عليه، بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
الفنان اللبناني جهاد الأطرش: "جريندايزر" يمثل قيماً إنسانية
- 14 أغسطس/ آب 2019
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