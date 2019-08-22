روبوتات تحاكي طريقة سير الحيوانات المنقرضة

يزور نسيم رمضان جامعة EPFLفي مدينة لوزان السويسرية, وهي إحدى أكثر الجامعات التقنية تشويقاً لنا كصحفيين يعملون في مجال التكنولوجيا بسبب احتوائها على العشرات من المواضيع المتطورة التي نواجه صعوبة في اختيار عدد محدد منها لتقديمها لكم.

ويعرفنا نسيم على مختبر خاص بالروبوتات يطور روبوتات مستنسخة من حيوانات منقرضة بهدف تحليل ومحاكاة طريقة سيرها.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

حساب البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

حساب نسيم رمضان على تويتر: NassimBBC@