كيف سيساعد جهاز ناسا على جمع معلومات أكثر عن كوكب المريخ؟

يساهم علماء في جامعة ETH السويسرية في صنع جهاز لقياس الهزات على كوكب المريخ بهدف اكتشاف التركيبة الداخلية للكوكب الأحمر بحثاً عن دلائل على وجود حياة حالياً أو سابقاً على سطحه.

وقد طور علماء بريطانيون وأمريكيون وألمان وسويسريون هذا الجهاز الذي هبط على سطح المريخ عام 2018 وأرسل بيانات مهمة لفهم طبيعة الكوكب الأحمر.

أنيس القديحي يتوجه إلى سويسرا ليطلعنا على جوانب كثيرة حول هذا الموضوع.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

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عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

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