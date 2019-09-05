تجارب على هرمونات قد تساعد في إيجاد الحمل الاصطناعي
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تجارب على هرمونات قد تساعد في إيجاد الحمل الاصطناعي

  • 5 سبتمبر/ أيلول 2019

يختبر باحثون في جامعة إمبريال كوليدج في لندن هرموناً جديداً لتنشيط الخصوبة حيث يواجه واحد من كل خمسة أزواج مصاعب في حدوث حمل.

ويختبر العلماء فعالية وسلامة العلاج الذي يسعى إلى تجنب مضار علاجات IVF الحالية.

وأثبتت التجارب حتى فعالية العلاج لإيجاد الحمل الاصطناعي.

أنيس القديحي يزور الجامعة لجمع معلومات أكثر عن هذا العلاج.

يعرض البرنامج كل سبت 17.30 بتوقيت غرينتش.

يمكنكم زيارة صفحة البرنامج على فيسبوك: facebook.com/bbc4tech

عنوان البرنامج على تويتر هو :BBC4Tech@

صفحة أنيس القديحي على تويتر: anees_alqudaihi@

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