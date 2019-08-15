كيف جدد الحلبيون أغاني الطرب الأصيل؟

مع بداية موسم الصيف توالت الحفلات الغنائية في حلب واستضاف مدرج قلعة حلب الأثري عدداً منها، وبات مسرح القلعة يفسح المجال أمام المغنين الجدد والفرق الشبابية.

تقدم هذه العروض الجديدة ألواناً غنائية غير فن الطرب الذي اشتهرت به مدنية حلب التي صعد على مسرح قلعتها العريقة عمالقة الطرب الأصيل.

ولخصوصية هذا المسرح يرى بعض أهالي المدينة أنه مخصص لكبار النجوم والمطربين، فيما يرى آخرون أن هذا التحول نحو الأغاني الحديثة يأتي بسبب الخمول الذي تشهده الأغنية الطربية التي اشتهرت بها حلب.

فما هي التحديات التي تواجهها الأغنية الطربية الحلبية اليوم؟

المزيد في تقرير مراسلة بي بي سي إكسترا في حلب نغم قدسية.