استضاف برنامج إكسترا المهندس المصري عمر الديب صاحب مبادرة "شجرها" التي تهدف إلى زراعة مليون شجرة مثمرة في مصر حتى عام 2030. تحدث عمر عن أهداف مبادرته وآليات تنفيذها، كما استعرض مسؤولية ودور هندسة البترول التي يتخصص فيها في المحافظة على البيئة، ذلك بالإضافة إلى مواضيع أخرى.
المهندس عمر الديب: "شجرها" ولدت بعدما رأيت أشخاصاً يأكلون من أشجار الشارع
- 15 أغسطس/ آب 2019
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