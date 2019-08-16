"المشهد" مع سمير صبري

ذات يوم، تغيّب سمير صبري عن مدرسته ليرافق جاره النجم عبد الحليم حافظ إلى موقع التصوير. انتهز فرصة وجوده في الموقع ليطلب من عبد الحليم المشاركة في الظهور في أحد المشاهد، وقف حينها للمرة الأولى أمام الكاميرا وكانت البداية في السينما.

في اليوم ذاته، رافق عبد الحليم إلى الإذاعة. طلب الأخير إلى الفنانة لبنى عبد العزيز إعطاءه فرصة ضمن فريق إعداد برنامجها. ليشهد ذلك اليوم انطلاقة مزدوجة لسمير صبري في السينما والإعلام، وليصبح اسمه واحداً من الأسماء التي رافقت أهمّ إنتاجات السينما المصرية منذ حقبة الأبيض والأسود.

شاهد على أثر التحولات السياسية والاجتماعية منذ عهد جمال عبد الناصر، وإعلاميّ حاور أغلب نجوم الشاشة والغناء والسياسة المصريين والعرب.

قابل أم كلثوم قبل سفرها الأخير للعلاج خارج مصر، وموسى الصدر قبل رحلته الأخيرة إلى ليبيا. كان قريباً من عبد الحليم حافظ ومن سعاد حسني، وحقّق شخصياً في مسألة وفاتها عبر سلسلة حلقات تلفزيونية، رجّح من خلالها فرضية مقتل "السندريلا" بسبب شجار وليس انتحاراً.

الممثّل، المنتج والإعلامي سمير صبري في المشهد مع جيزال خوري، على شاشة بي بي سي عربي، الاثنين الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش.