"بلا قيود" مع إبراهيم الجريفاني الأديب والشاعر السعودي

قال إبراهيم الجريفاني الشاعر والأديب السعودي إنه يطالب المرأة العربية بالتمرد على ما يصفها بالأغلال والعادات والتقاليد والموروثات الموجودة. ويعتقد الجريفاني أنّ السعودية تمر بحالة تحوّل حيث تتم مراجعة النظم والقوانين لتتماشى مع الحداثة حسب تعبيره. ويرى الجريفاني أنّ السعودية شأنها شأن دول أخرى كانت لديها نظم وقوانين كانت تناسب فترة زمنية مختلفة وأنّ هنالك استشعاراً من الحكومة بمتطلبات واقع اليوم مما دفعها للتحول نحو الحياة العصرية.

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