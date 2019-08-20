ما الذي يجعل عبارات بعينها ضمن قاموس خطاب الكراهية؟

بعد أكثر من أربعة عقود من أداء مهمته الدينية، أعلن أسقف يوناني أرثوذكسي استقالته إثر جدل واتهامات له بالترويج لخطاب كراهية ضد المثليين جنسياً، إذ كان قد اعتبر في خطاب له أن المثليين "حثالة المجتمع" ودعا الناس إلى البصق عليهم.

تمت محاكمة الأسقف أمبروسيوس بتهمة التحريض العلني على العنف وإساءة استخدام الفرائض الكنسية، ورغم أن المحكمة الابتدائية برأته وأفرجت عنه في شهر مارس/آذار من العام الماضي، إلا أن محكمة الاستئناف وجدته مذنباً وحكمت عليه في يناير/كانون الثاني من هذا العام بالسجن سبعة أشهر مع وقف التنفيذ.

لهذا الأسقف المستقيل سوابق في تقديم خطابات اعتبرت حاضة على كراهية المثليين وكذلك اللاجئين ومن هم غير يونانيين.

فما هو خطاب الكراهية؟ وكيف نميزه؟

محمد قطب سأل الباحثة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، كارولين إلياس، التي أعدت رسالة ماجستير عن هذا النوع من الخطابات.

محمد قطب تحدث أيضاً مع محمود السيد وهو طبيب سويدي من أصول مصرية وعرف منه بعض المواقف التي يعاني منها نتيجة خطاب الكراهية في السويد.