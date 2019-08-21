إكسترا التلفزيوني: نظرات مختلفة عن الموروث الديني

نسبة من يديرون ظهرهم للدين في تزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا ما كشفه الاستطلاع الكبير الذي أجرته شركة بارومتر العربي المستقلة لصالح بي بي سي عربي. فهل يحق للمرأة إمامة صلاة الجماعة؟ وهل ينبغي تغيير قانون الإرث ليضمن المساواة بين الذكر والأنثى؟ وما هي أسباب التطرف الديني في الأحكام الفقهية؟

يلقي برنامج إكسترا التلفزيوني الضوء على قصص إنسانية فريدة من حياتنا، نعيشها ونرويها للشباب العربي، أسبوعياً كل يوم ثلاثاء وخميس على شاشة بي بي سي عربي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت غرينتش مساء.شاركونا الأخبار والقصص والتجارب.

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